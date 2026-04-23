「最愛の人と向き合い、自分自身と向き合う7日間」を通して、恋人たちはどんな未来を選ぶのか。4月23日に放送されたABEMAオリジナル恋愛番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』第8話では、あるカップルが激しく衝突した。【映像】元アイドル美女が幼稚な彼氏に激怒する一部始終出産も見据え、結婚のタイミングを真剣に考えているルナ（29）と、まだまだ自由で居たいユウキ（31）。付き合いながらも結婚に踏み出せない2人が