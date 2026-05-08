富山県黒部市の自宅で２０１６年８月、実の娘で高校２年だった福山里帆さん（２６）に性的暴行を加えたとして、準強姦（ごうかん）罪に問われた同市堀切、無職大門広治被告（５４）について、懲役８年の実刑とした名古屋高裁金沢支部の判決が確定した。同支部は先月２１日、１審・富山地裁の判決を支持し、被告側の控訴を棄却していた。期限の今月７日までに検察側、被告側の双方が上告しなかった。確定は８日付。福山さんは