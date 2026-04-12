お笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春（50）が12日、TBSの情報番組「上田晋也のサンデーQ」（日曜前11・35）に生出演。家賃について語った。家に金をかけるか、趣味に金をかけるかとの議論となり、庄司は「若手の頃は“無理めの家賃のところに住め”って言われていたんで、初めて一人暮らししたの、15万円のところに」と回顧。「月の給料20万円の時に15万円いってたんで、借金して払ってましたね」と打ち明けた。MCの「くり