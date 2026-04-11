お笑いコンビ「品川庄司」庄司智春（50）が11日放送のフジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜前11・00）に出演。妻でタレントの藤本美貴（41）との夫婦のお財布事情を明かした。話題はお金の管理について。庄司は「うちはミキティの給料知らないですから。私の給料は全部知っている」と明かした。お笑いコンビ「ハライチ」の澤部佑が「なんでそこに落ち着いたんですか？」と不思議がると、庄司は「だってこの『ミキティダ