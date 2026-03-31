今春、親元を離れて一人暮らしを始めた人もいるのではないでしょうか。また、新生活を始めたという人もいるかもしれません。一人暮らしをすると、大変なことの一つに炊事が挙げられます。特に料理に慣れていない人には、自炊はハードルが高く感じられるもの。しかし、コンビニ弁当や外食にばかり頼っていると、食事のリズムが乱れたり、栄養が偏ったりしがちです。そこで、食費の節約、栄養バランスを整えることにつながる自炊の