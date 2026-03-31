2026年3月29日、中国メディア・中国新聞周刊は、中国の自動車市場で「7年超低金利ローン」が新たな販売競争の主戦場となっており、購入のハードルが下がる一方で契約形態によるリスクも潜んでいると報じた。記事は、テスラや小米（シャオミ）、BYDなど20近いブランドが相次いで7年の超低金利ローンを導入し、東風日産は8年プランまで打ち出したと紹介。「1日コーヒー1杯分（29元＝約670円）」「月々1918元（約4万4000円）」といっ