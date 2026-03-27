犬を投げ飛ばす猫が話題YouTubeチャンネル「zuseichi0101」では、犬を投げ飛ばす猫の様子が配信され、動画のコメント欄には「柔道歴30年以上の僕から見てもきれいな一本」「予想の30倍うまく投げてた」の声が続出しました。【画像5枚】完全にプロや…！逆鱗に触れた犬へ放った“白猫の完璧すぎる背負い投げ”を見る！注目を集めたのは「犬を投げ倒す猫（judo cat）」という動画。退屈そうな犬は猫と遊びたい様子。でも、猫はな