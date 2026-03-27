犬を投げ飛ばす猫が話題

YouTubeチャンネル「zuseichi0101」では、犬を投げ飛ばす猫の様子が配信され、動画のコメント欄には「柔道歴30年以上の僕から見てもきれいな一本」「予想の30倍うまく投げてた」の声が続出しました。

【画像5枚】完全にプロや…！逆鱗に触れた犬へ放った“白猫の完璧すぎる背負い投げ”を見る！

注目を集めたのは「犬を投げ倒す猫（judo cat）」という動画。退屈そうな犬は猫と遊びたい様子。でも、猫はなんだか放っておいてほしそうです。

おなかを見せて一生懸命アピールしながら「遊ぼうよ〜」と近づいていく犬ですが、構ってほしそうなオーラに猫は若干引いています。犬が猫の頭に顔を近づけた瞬間、ついに猫が反撃を仕掛けました。

逆鱗に触れた！？ 見事すぎる「一本背負い」炸裂

構ってもらえてうれしいのか、それでもめげずに猫と遊ぼうと頭をなでる犬。猫は心底迷惑そうに、「何なのニャ」という表情をしています。

うっとうしそうな猫の表情も気にせず近づきますが、とうとう猫の逆鱗（げきりん）に触れて取っ組み合いの体勢に。猫はそのまま犬を床に投げ飛ばし、人間も顔負けの見事な一本が決まりました。

投げた後の残心も完璧！ プロ顔負けの白猫

遊んでもらえたと思ったのかさらにじゃれつこうとする犬を、パンチで退ける猫。「やめるニャ」と犬をにらみつけ、本気で怒っているようです。これには犬も「ごめんなさい……」とおとなしくなりました。

視聴者からは「人間から見てもかなりきれいに決まってる」「毛が白いから柔道着みたいに見える」「投げた後の身の引き方がプロ」と、猫への称賛の声が寄せられていました。ぜひ動画で鮮やかな一本をご覧ください。