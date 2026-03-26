ロックバンド・THE YELLOW MONKEYの浮世絵をラベルに使用した日本酒が登場した。バンドの35周年イヤーの締めくくりとなるコラボレーション企画となる。【画像】プレミア必至!? イエモンの日本酒「黄猿漢四人衆大首揃」全景今回の企画は、THE YELLOW MONKEYの35周年を記念し、「ロック×浮世絵×日本酒」という3つの文化の融合から発想されたもの。使用されている浮世絵は、昨年11月に発表された「黄猿漢四人衆大首揃（きざるお