THE YELLOW MONKEY、浮世絵ラベルの日本酒発売 完全数量限定で5500円
ロックバンド・THE YELLOW MONKEYの浮世絵をラベルに使用した日本酒が登場した。バンドの35周年イヤーの締めくくりとなるコラボレーション企画となる。
【画像】プレミア必至!? イエモンの日本酒「黄猿漢四人衆大首揃」全景
今回の企画は、THE YELLOW MONKEYの35周年を記念し、「ロック×浮世絵×日本酒」という3つの文化の融合から発想されたもの。使用されている浮世絵は、昨年11月に発表された「黄猿漢四人衆大首揃（きざるおとこよにんしゅうおおくびぞろい）」。絵師・石川真澄氏による原画をもとに、彫師と摺師の技術によって完成した作品で、100枚限定で生産され、今年1月から抽選販売が行われた。NFTを絡めた展開もあり、多くの注目を集めた。
日本酒「黄猿漢四人衆大首揃」は、きょう26日より限定発売。日本酒ブランド「彗（シャア）」の新ラインナップとなる。長野県産の美山錦を使用した純米吟醸で、精米歩合は59％。旨味とキレを両立し、穏やかな吟醸香と柔らかな口当たり、静かに切れる余韻が特徴とされている。ECサイト『リカマン オンライン』にて販売中で、価格は5500円。完全数量限定で販売され、6月上旬より順次発送予定。
あわせて、ファッションブランド・glambと浮世絵「黄猿漢四人衆大首揃」によるコラボレーションアパレルも発売開始。総柄シャツや、浮世絵をレザーに落とし込んだレザーポーチが展開されている。いずれも受注生産となり、4月27日午後7時まで、直営店glamb Tokyoおよび公式ECサイトで受注販売が行われる。
【画像】プレミア必至!? イエモンの日本酒「黄猿漢四人衆大首揃」全景
今回の企画は、THE YELLOW MONKEYの35周年を記念し、「ロック×浮世絵×日本酒」という3つの文化の融合から発想されたもの。使用されている浮世絵は、昨年11月に発表された「黄猿漢四人衆大首揃（きざるおとこよにんしゅうおおくびぞろい）」。絵師・石川真澄氏による原画をもとに、彫師と摺師の技術によって完成した作品で、100枚限定で生産され、今年1月から抽選販売が行われた。NFTを絡めた展開もあり、多くの注目を集めた。
あわせて、ファッションブランド・glambと浮世絵「黄猿漢四人衆大首揃」によるコラボレーションアパレルも発売開始。総柄シャツや、浮世絵をレザーに落とし込んだレザーポーチが展開されている。いずれも受注生産となり、4月27日午後7時まで、直営店glamb Tokyoおよび公式ECサイトで受注販売が行われる。