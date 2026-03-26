大分県内の多くの小中学校で修了式が行われ、27日から春休みがスタートします。 【写真を見る】県内多くの小中学校で修了式通知表受け取り春休みへ大分 このうち大分市の荏隈小学校では、336人の児童が修了式を迎えました。式では榊原賢一校長があいさつをしたあと、1年生の代表児童が学んだことを元気に発表しました。 教室に戻った子どもたちは担任の先生から通知表を受け取り、新学年への決意を新たにしていました