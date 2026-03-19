声優の沢城みゆきが22日放送のテレビアニメ『サザエさん春の行楽スペシャル』（後6：00〜後7：00）にゲスト声優として出演することが発表された。「サザエ、シャチに会いに行く！」のエピソードで、サザエさん一家が今回訪れる、鴨川シーワールドで新米飼育員として働くサザエの高校の同級生・美波を演じる。沢城が『サザエさん』に出演するのは初めてとなる。【場面カット】飼育員姿でもスタイルよくね？サザエさんの同級生・