ニューストップ > 芸能ニュース > 映画総合ニュース > 「マーベル・ゾンビーズ」の日本版声優が決定 9月24日より ケヴィン・ファイギ 鈴木達央 細谷佳正 早見沙織 スパイ 声優 アメリカ マーベル ハルク 海外ドラマNAVI 「マーベル・ゾンビーズ」の日本版声優が決定 9月24日より 2025年9月24日 16時0分 リンクをコピーする ディズニープラスにて9月24日（水）より独占配信が開始する最新オリジナルアニメーションシリーズ『マーベル・ゾンビーズ』。スパイダーマン役の榎木淳弥、アイアンハート役の早見沙織、アントマン役の木内秀信ら、豪華吹替声優陣が決定した。 ディズニープラスで見るべき作品一覧｜映 記事を読む おすすめ記事 小清水亜美、『キャッツ・アイ』新作で長女・泪役 出演決定に動揺で「早めに就寝」 2025年9月17日 20時42分 「ウルトラマン」のフジ隊員・桜井浩子が新刊 「魂に響いた」先輩の〝遺言、が後押しに、愛称は「ロコ」 2025年9月19日 8時10分 新作『キャッツ・アイ』声優陣、原作・北条司からのサプライズに感激「言葉が出ない」 2025年9月17日 19時43分 コミカライズ版「銀河特急 ミルキー☆サブウェイ」少年エースplusで連載スタート 2025年9月18日 17時5分 【仮面ライダーヒロイン名鑑】『仮面ライダーウィザード』奥仲麻琴「内気な私が人生で初めて必死になれたのがコヨミでした」 2025年9月22日 13時0分