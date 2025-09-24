『マーベル・ゾンビーズ』キーアート ©︎2025 MarvelReal Sound

「マーベル・ゾンビーズ」の声優陣を発表 日本版声優は18名

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 24日よりディズニープラスで独占配信される「マーベル・ゾンビーズ」
  • 同作の吹き替え声優陣は榎木淳弥、藤井啓輔、木内秀信、行成とあなど18人
  • スパイダーマン兼ピーター・パーカー役を榎木、ソー役を藤井が務める
記事を読む

おすすめ記事

  • DC LOGO, SUPERMAN and all related characters and elements © & ™ DC. © 2025 Warner Bros.Entertainment Inc. and Domain Pictures, LLC. All Rights Reserved
    『スーパーマン』11月19日ブルーレイ発売決定 ─ 114分の映像特典、初回版はキャラクターカードと40ページのブックレット封入 2025年9月19日 19時0分
  • 『ツイステッド・メタル』シーズン2第1話、冒頭5分の映像が無料公開
    『ツイステッド・メタル』シーズン2第1話、冒頭5分の映像が無料公開 2025年9月18日 18時0分
  • 「一番くじ 『キン肉マン』完璧超人始祖編」が9月24日17時より一番くじONLINEに再登場！ラストワン賞は「悪魔将軍 MASTERLISE」フィギュア
    「一番くじ 『キン肉マン』完璧超人始祖編」が9月24日17時より一番くじONLINEに再登場！ラストワン賞は「悪魔将軍 MASTERLISE」フィギュア 2025年9月24日 0時0分
  • (c) 2025 Marvel
    「マーベル・ゾンビーズ」はMCU版『ロード・オブ・ザ・リング』？ 主人公はミズ・マーベル、「フロドのような」役割に 2025年9月21日 19時0分
  • ギレルモ・デル・トロ監督が悲劇の“怪物”描く『フランケンシュタイン』　Netflix独占配信に先駆けて劇場公開［ホラー通信］
    ギレルモ・デル・トロ監督が悲劇の“怪物”描く『フランケンシュタイン』　Netflix独占配信に先駆けて劇場公開［ホラー通信］ 2025年9月23日 21時0分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子