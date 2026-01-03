【その他の画像・動画等を元記事で観る】2021年4月よりbilibili動画にて配信されたオリジナルアニメーション『時光代理人 -LINK CLICK-』。2024年には日本語吹替版シーズン2『時光代理人 -LINK CLICK-?』が放送され、心を揺さぶる展開と衝撃の結末で多くの視聴者を魅了した。そしてこのたび、『時光代理人 -LINK CLICK- 英都篇』日本語吹替版が、2026年2月4日よりフジテレビ「B8station」にて放送されることが決定。あわせて、メイ