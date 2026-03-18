声優・林鼓子のファースト写真集が2026年5月15日に発売されることが決定した。あわせて先行イメージカットが解禁された。【写真】たまらん！びしょ濡れ＆ショーパン姿の林鼓子公開された写真集カット24歳の誕生日に発売となる今作の撮影地は南国・マレーシア。常夏の楽園での撮り下ろしでは、日差しの下ではしゃぐ等身大の姿から、本人発案の『オフィーリア』をイメージした全身びしょ濡れカット、距離感の近い部屋着のシチ