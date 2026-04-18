俳優の井川遥が、16日放送のTBSのバラエティ番組『サンド屋台』第4弾に出演。「頭から離れないトラウマ」として、ハロウィンで起きた失敗エピソードを明かした。【写真】豪華出演者ずらり！岡田将生、井川遥、サンドウィッチマン、向井康二ら冒頭、サンドウィッチマンから過去に共演していたと勘違いしていたと暴露された井川は、普段から勘違いが多いという。ハロウィンの日に、自身の子どもたちにハロウィンメイクを施し、知