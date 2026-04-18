アイドリング!!!メンバーで、現在はモデルや俳優として活躍する佐藤ミケーラ倭子（わこ）が、4月23日発売の結婚情報誌『ゼクシィ』（リクルート）6月号で結婚を発表した。朗報に祝福の声が寄せられる一方で、SNS上では複雑な反応も広がっている。誌面のインタビューでは、お相手との関係やプロポーズのエピソードが語られているが、とりわけ“馴れ初め”と“発表のスタイル”に注目があつまった。「記事によれば、2人は《昔