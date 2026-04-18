頭部にバットが直撃し審判員が負傷したことを受け、ヘルメットをかぶる運用が始まった日本ハム―西武戦の球審＝18日、エスコンフィールド北海道プロ野球で頭部にバットが直撃して球審が負傷したことを受け、各地で6試合が行われた18日から球審がヘルメットをかぶる運用が始まった。審判員によると、日本野球機構（NPB）からこの日に通達があった。甲子園球場での阪神―中日の責任審判を務めた福家英登審判員は「安全のために速