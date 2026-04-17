アニメ『キルアオ』（原作：藤巻忠俊）を毎週土曜 夜11時より好評放送中！「テレ東プラス」は、古波鮫シン（こはざめ・しん）役を演じるSnow Man佐久間大介を取材。インタビュー後編では、“声の仕事”にかける熱い情熱を語ってもらった。※前編はこちら！【動画】アニメ「キルアオ」最新回すべてのベースに“愛”があります――以前、佐久間さんは、「好きなアニメキャラクターの影響を受けて、自分の性格や発言がどんどん寄って