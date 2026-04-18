4月16日、人気女性YouTubeチャンネル「散歩するアンドロイド」を運営するSAORIがXに投稿した内容が波紋を呼んでいる。「SAORIさんは、まるでアンドロイドのような“人間味のない”演技をしながらさまざまな場所を訪れるVlogで人気のYouTuberです。とくに近年は世界各国を訪れた旅の動画が大好評です。ギリシャ人の彼氏ができたことから、ギリシャへの移住を試みていました」（芸能記者）物議を醸したのはこのギリシャ人彼氏