2026年4月発売のカシオ腕時計から、G-SHOCKの新製品を実機写真とともに紹介する。今回は、新フルメタルオリジン「GMW-BZ5000」シリーズのスペシャルモデル「GMW-BZ5000RC-1JR」をはじめ、カシオが得意とするユニークな着眼点とCMF（Color／Material／Finish）で魅せる新製品の数々が揃った。新耐衝撃構造の核心をレインボーIPが主張する「GMW-BZ5000RC」カシオが40年以上に渡って蓄積してきた膨大な耐衝撃のデータをAIが学習。その