声優の伊藤彩沙が、3冊目となる写真集を6月24日に発売する。20代ラストの節目に制作された今作は、「大人な甘さ」をテーマに、これまでにない表現に挑戦した内容となっている。【写真】振り向きキュートな微笑みを見せる伊藤彩沙伊藤は2013年にデビューし、『BanG Dream!』市ヶ谷有咲役や『少女☆歌劇 レヴュースタァライト』花柳香子役などで知られる人気声優。前作から約3年半ぶりとなる最新写真集では、シンガポールとイン