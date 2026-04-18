京都府南丹市で男子児童の遺体が見つかった事件で、警察は市内の公衆トイレで現場検証を行い、遺体が遺棄された場所の可能性もあるとみて捜査しています。 （記者レポート）「自宅から約２．６ｋｍ、車で約７分の場所では規制線が張られ、警察による鑑識作業が行われています」 警察は１８日、男子児童が通っていた小学校と自宅の間に位置する「公衆トイレとその周辺」で現場検証を行い、捜査員がライトを当てながら