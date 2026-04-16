日本マクドナルドは公式Xアカウントにて、次のコラボと思われるシルエット画像を投稿した。 公開されたのは、「刃牙」シリーズに登場する範馬刃牙、列海王のシルエットと共に徳川寒子役を演じた声優野沢雅子さんと思われるシルエット画像。 当該投稿では「2人の間にもう1人の最強の影！！ 近日公開ッッ！！」のコメントと共に「#チキンタツタ」のハッシュタグが付いている。なお、詳細については近日公開さ