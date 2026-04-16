日本マクドナルドは公式Xアカウントにて、次のコラボと思われるシルエット画像を投稿した。 公開されたのは、「刃牙」シリーズに登場する範馬刃牙、列海王のシルエットと共に徳川寒子役を演じた声優・野沢雅子さんと思われるシルエット画像。 当該投稿では「2人の間にもう1人の最強の影！！ 近日公開ッッ！！」のコメントと共に「#チキンタツタ」のハッシュタグが付いている。なお、詳細については近日公開さ