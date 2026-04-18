ユーチューバー・カノックスター（かの・29）が18日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。実業家・堀江貴文氏（53）がゲスト出演し、収入事情をぶっちゃける場面があった。「最高月収はいくらですか?」と質問されると、堀江氏は「月収っていうけどさ、俺は給与所得者じゃないから」と返す。それでも「一番高く設定したときで2000万円ぐらい」と明かすと、かのは「えっ、マジで?」と驚きの声を上げていた。また堀江氏は「