米NVIDIAは4月16日（現地時間）、同社グラフィックス向けの最新ドライバ「NVIDIA GeForce Game Ready Driver 596.21」を公開した。更新は3週間ぶりで、Hotfixでの修正も統合されている。「NVIDIA GeForce Game Ready Driver 596.21」公開。『エンドフィールド』不具合修正、新作対応カプコン最新作『PRAGMATA』や、4月29日のリリースが予定されている『NTE: Neverness to Everness』に0日目から対応するドライバアップデート。両作