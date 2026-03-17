ロケバス内で女性に性的暴行を加えたとして、不同意性交などの罪に問われた、お笑いトリオ「ジャングルポケット」の元メンバー・斉藤慎二被告の第２回公判が１７日、東京地裁（伊藤ゆう子裁判長）で開かれ、被害女性Ａさんが初出廷した。斉藤被告側から示談金２５００万円の申し出があったが「刑事処罰を求めます」と拒否した。Ａさんの証言によると、時期は不明だが斉藤被告側から示談交渉があったという。示談金２５００万円