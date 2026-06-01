「芸人です」そう法廷で述べた人物は、1年8か月前までお茶の間に笑いを届けていた。不同意性交などの罪で起訴されている、お笑いトリオ「ジャングルポケット」の元メンバーの斉藤慎二被告（43）。6月2日の第5回公判から、弁護側立証に移行する方針だと分かった。進展を前に、これまで明らかになった証言を振り返る--。◆初公判で全面否認「同意があったと思っていた」「私の行為にAさんが同意してくれていると思っていました」