不同意わいせつ、不同意性交等の両罪に問われている元ジャングルポケットの斉藤慎二被告の第５回公判が２日、東京地裁であり、一連の公判で初めて被告人質問が行われる。一般傍聴席２０席を求めて傍聴希望者２００人が並び、傍聴当選倍率は１０倍になった。それぞれ５月にあった第３回公判は５・７倍、第４回公判は６・６倍で一気に跳ね上がった。３月にあった初公判での傍聴当選倍率は１４・５倍だった。第５回公判では午前