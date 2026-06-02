不同意性交などの罪に問われた「ジャングルポケット」の元メンバー・斉藤慎二被告（４３）の第５回公判が２日、東京地裁（伊藤ゆう子裁判長）で開かれた。斉藤被告は初公判時同様、無罪を主張。「（Ａさんが）受けとめているのは明白」と、同意がなかったと主張するＡさん側に徹底反論した。仕事中のロケバス車内で起こった前代未聞の事件。斉藤被告は検察から「キスや胸を触るなど、共演者に性的行為を行ったことは、これまで