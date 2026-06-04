6月2日、不同意性交などの罪に問われている、元「ジャングルポケット」メンバーの斉藤慎二被告の第5回公判が、東京地裁でおこなわれた。初めて被告人質問もあったが、依然として厳しい目が向けられている。斉藤被告は2024年、テレビ番組収録中のロケバス内で、女性に性的暴行を加えたとして、不同意性交と不同意わいせつ等の罪で、東京地裁に在宅起訴された。これまでの裁判で、斉藤被告は「同意してくれていると思った」と述