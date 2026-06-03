不同意性交などの罪に問われている、元お笑いトリオ『ジャングルポケット』メンバーの、斉藤慎二被告の第5回公判が6月2日、東京地裁で開かれた。この日は、初めて被告人質問がおこなわれ、2024年7月にロケバス内で起こったとされる行為について、斉藤被告は「無理やりには絶対にしていません」と、力強く、そして、これまでどおり無罪を主張した。今回の裁判では、当日に何がおこなわれていたかが、より具体的に明らかになっ