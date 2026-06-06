街路樹の若葉が深い緑色になると必ず思い出すことがあります。それは「装苑賞」。ファッションデザイナーを目指す新人の登竜門。服飾業界の芥川賞ともいわれる権威ある賞です。私がこの賞をいただいたのは、文化服装学院にいた19歳の時。当時、史上最年少の受賞者として注目を集めましたが、いまだにこの記録は破られていません。あの時、私のデザイン画を推してくれた森英恵先生には今でも心から感謝しています。新宿の伊勢丹