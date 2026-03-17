広島で被爆死したアメリカ兵捕虜の調査を続けてきた、被爆者の森重昭さんが亡くなりました。８８歳でした。森重昭さんは、広島で捕虜になり被爆死したアメリカ兵の調査をおよそ50年にわたり続け、12人の身元を特定して遺族とも交流してきました。その功績が認められ、2016年にはアメリカのオバマ元大統領とも対面しました。森さんは今月14日に心臓停止のため、広島市内の病院でなくなったと言うことです。88歳でした。（2026年3月1