《【お詫び】下記投稿につきまして、著作権侵害の可能性が高いとのご指摘を受けましたので、該当する画像を削除致しました。お詫び申し上げます》3月16日、Xでこう謝罪したのは、宮城に活動拠点を置く日本保守党のボランティア団体「チーム東北みやぎ・石巻」。14日の投稿に添えられていた画像が物議を醸していた。同団体は14日に更新したXで、《石巻周辺の保守党員集合！ #守ろう日本を を合言葉に、あなたも立ち上がりませんか？