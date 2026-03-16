《【お詫び】下記投稿につきまして、著作権侵害の可能性が高いとのご指摘を受けましたので、該当する画像を削除致しました。お詫び申し上げます》

3月16日、Xでこう謝罪したのは、宮城に活動拠点を置く日本保守党のボランティア団体「チーム東北みやぎ・石巻」。14日の投稿に添えられていた画像が物議を醸していた。

同団体は14日に更新したXで、《石巻周辺の保守党員集合！ #守ろう日本を を合言葉に、あなたも立ち上がりませんか？#チーム東北みやぎ 石巻は3/17（火）7:00から蛇田交差点で旗見せを行います。旗は余分にありますので、手ぶらで参加できます。初めての方はデジタル党員証をご提示ください》と呼びかけ、17日に石巻市内で街頭活動を行うことを告知した。

問題視された画像には、《諦めたらそれまでだ！》《移民は、もういらん！》《守ろう！日本を。》という吹き出しの下に、日本保守党のイメージカラーである青色の髪をした女性のキャラクターが、同色のシャツを着用し、党の旗を手にしたイラストが描かれていた。

投稿内ではこのキャラクターに関する明言はなかったのだが、Xではこれが人気アニメ『魔法少女まどか☆マギカ』の登場人物・美樹さやかに酷似しているとして、以下のような指摘が続出した。

《いや…これはさすがに…マズいでしょう…どこからどう見ても美樹さやか…》

《お前らが日本の文化壊してんじゃん》

《アニメキャラのイメージ悪くなるので辞めてください》

《頼むからバカな事すんなよ、日本保守党、、、こんなん非難されて当然だよ。マジで何やってんだよ、、》

一連の声を受けてか、投稿は15日の時点で削除された。なお、この時点で削除に関する説明はなかったが、削除に至った一連の騒動がXのトレンドに浮上すると、団体は16日に冒頭のように釈明した。

また、同団体は昨年12月の街頭活動の告知投稿でも、党の百田尚樹代表（70）だとするイラストを使用している。今回の件を受けて、このイラストが漫画『巨人の星』の星一徹に似ているとして、再び注目を集めているが、いまだに削除は行われていない。

ボランティアの自発的な発信とはいえ、騒ぎに発展した以上、党としても何らかの措置を取ることも考えられるが、16日の時点でアクションはない。なお、著作物の政治利用は現在、海の向こうでも大きな問題となっている。

「アメリカ、イスラエルのイラン攻撃が始まって以降、アメリカ・ホワイトハウスの公式Xアカウントが戦果をアピールする動画投稿を行っているのですが、そのなかに人気アニメ『遊☆戯☆王』や任天堂のゲーム『Wii Sports』の映像が一部で使用されているのです。たとえば、Wii Sportsのゴルフでプレイヤーがボールを飛ばす瞬間と、軍の攻撃目標が爆発する瞬間が繋ぎ合わせられていたりする。

これらをめぐって、SNSでは著作権に関する指摘に加え、実際の戦闘行為に結び付けるという作品の文脈を無視した使用に、強い反発が起こりました。なお、『遊☆戯☆王』は公式サイトで《原作およびアニメ関係者は一切関与しておらず、当該知的財産の使用を許諾した事実もございません》と説明しています。日本保守党ボランティアの騒動についても、たとえネガティブな意図はなくとも、著作物には作者の思い入れやファンが存在する以上、使用にはきわめて慎重であるべきでしょう」（WEBメディア記者）