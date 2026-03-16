カーボン多用の超絶レストモッド古い名車のクラシカルなデザインはそのままに、中身を現代の技術でアップデートするレストモッド。ポルシェ「911」などの事例が有名ですが、このムーブメントに大きな衝撃を与え、ひとつの金字塔として現在も高く評価されているのが、1980年代後半から90年代のWRCで前人未到の6連覇を成し遂げた名機、ランチア「デルタ・インテグラーレ」のレストモッドです。【画像】超カッコイイ！ これが25年