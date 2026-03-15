暖かい日が増え、外に出て体を動かしたくなる季節がやってきました。GoodsPress Web編集部が今回注目したのは、日常を少し快適に、そして楽しくしてくれる最新アイテム。早歩きをサポートするウォーキングシューズから、時計好きの心をくすぐるユニークなスマホケース、キャンプで活躍する収納ボックスまで5アイテムです。 1. 速く歩くための一足。「GEL-FASTWALK」で新しいウォーキング習慣一般的な歩行速度は時速4〜5kmで、