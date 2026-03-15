大相撲春場所８日目（１５日、大阪府立体育会館）、横綱豊昇龍（２６＝立浪）が平幕の大栄翔（３２＝追手風）に屈して痛恨の２敗目。優勝争いから一歩後退した。立ち合いの張り差しが不発に終わると、押されて後退。その後は体を入れ替えて前に出たが、最後ははたき込まれて背中から落ちた。横綱在位７場所目で通算１５個目の金星配給。取組後は取材対応せずに会場を後にした。日本相撲協会の八角理事長（元横綱北勝海）は「