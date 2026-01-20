豊昇龍を破った大栄翔（左）【写真：スポーツ報知/アフロ】THE ANSWER

大相撲初場所、横綱・豊昇龍を破る 手取り額が300万円超の大栄翔

  • 18日の大相撲初場所で、前頭四枚目・大栄翔が金星を獲得した
  • 中継したABEMAの実況席では、大栄翔が手にした分厚い束の懸賞金が話題に
  • 51本の懸賞が懸けられ、大栄翔の手取り額合計は300万円超えとなった
