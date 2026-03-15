◆カーリング世界選手権（１４日、カナダ・カルガリー）女子が開幕し、日本代表ロコ・ソラーレがスイスに６―３で快勝し白星発進した。第２エンド（Ｅ）に１点、第３、５Ｅに１点スチールし３―０のリードで前半を折り返した。第７Ｅに２点追加するなど終始日本が優勢で試合が展開され、第９Ｅ。スチールのピンチも、スキップ・藤沢五月が華麗に相手ストーンをはじく高難度ショットを決めて１点獲得。流れを渡さず６―３で勝