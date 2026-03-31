カーリング日本代表ロコ・ソラーレに所属していた吉田知那美が3月31日、自身のインスタグラムを更新。退団すると発表した。【写真】一段と魅力的に！カーリング吉田知那美、テレビ出演で近影投稿で「春の柔らかな陽射しが温かく、心地よい季節になってきました。そんな今日、3月31日をもってロコ・ソラーレを退団いたします」と報告。「12年間という長い時間、本当にありがとうございました。春の訪れと共に新しい環境へと向か