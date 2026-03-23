世界選手権に出場したロコ・ソラーレ【写真：AP/アフロ】THE ANSWER

カーリング女子世界選手権 藤澤五月らの行動に海外から称賛の声

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 22日、カーリング女子世界選手権がカナダで閉幕した
  • 藤澤五月らは相手への敬意を込め、ローリングしながらラストショットを披露
  • 観客はドッと沸き、歓声とともに立ち上がって拍手が送られた
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