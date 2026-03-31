インスタグラムで発表カーリング女子で2018年平昌五輪銅メダル、2022年北京五輪で銀メダルを獲得したロコ・ソラーレ吉田知那美が31日、インスタグラムを更新。「3月31日をもってロコ・ソラーレを退団いたします」と報告した。吉田知は「春の柔らかな陽射しが温かく、心地よい季節になってきました。そんな今日、3月31日をもってロコ・ソラーレを退団いたします」と電撃発表した。2014年ソチ五輪後にロコ・ソラーレに加入