¥«¥Ê¥À¤Ç½÷»ÒÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¥«¡¼¥ê¥ó¥°¤Î½÷»ÒÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤¬¥«¥Ê¥À¡¦¥«¥ë¥¬¥ê¡¼¤Ç19Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ì¤Ï¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤ò8-3¤Ç²¼¤·¤ÆÄÌ»»7¾¡2ÇÔ¤È¤·¤¿¡£»î¹çÃæ¤Ë¤Ï¤¢¤ëÄÁ»ö¤¬È¯À¸¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤¬Çú¾Ð¤¹¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤¬µ¯¤­¤¿¤Î¤ÏÂè8¥¨¥ó¥É¡ÊE¡Ë¡£¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ì¤Ï¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤òÍ×µá¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î»þ¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤â¤é¤¦¤Ï¤º¤Î¥³¡¼¥Á¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤â¡Ö¤¢¤ì¡©¤¤¤Ê¤¤¡×¤Èº¤ÏÇ¤·¤Æ¤¤