4月6日にカナダ・トロントで開幕カーリング女子で2018年平昌五輪銅メダル、2022年北京五輪で銀メダルを獲得したロコ・ソラーレの吉田知那美が31日、インスタグラムを更新。「3月31日をもってロコ・ソラーレを退団いたします」と報告した。吉田知が4月に参戦するプロリーグ「ロックリーグ」とは──。吉田知はロコを退団するが、アイスでの戦いは終わらない。4月6〜12日にカナダ・トロントで開催される、今年創設のカーリング初