カナダに3-11で完敗カーリングの女子世界選手権がカナダ・カルガリーで21日（日本時間22日）に行われ、日本代表ロコ・ソラーレは準決勝でカナダに3-11で完敗した。第7エンド（E）終了時にコンシードで負けを認めたロコだったが、規定により認められない珍事が発生。続行となった第8E、世界カーリング連盟も注目のショットが飛び出した。第1Eにいきなり3失点するなど苦しい展開だったロコ。第7E終了時点で3-10となり、コンシー