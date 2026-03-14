◇WBC 準々決勝 アメリカ5-3カナダ（日本時間14日、ダイキン・パーク）WBC（ワールドベースボールクラシック）の準々決勝が日本時間14日に行われ、アメリカがカナダに5-3で勝利しました。プールB2位通過のアメリカはプールA1位通過のカナダと対戦。アメリカは初回、先頭のボビー・ウィットJr選手が四球を選ぶと、3番のアーロン・ジャッジ選手がツーベースヒットを放ち1アウト2、3塁に好機が拡大。4番のカイル・シュワーバー選手の