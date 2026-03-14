トップアスリート視点での独自解説を展開新しい未来のテレビ「ABEMA」は13日、大相撲春場所（エディオンアリーナ大阪）の中日となる15日にフィギュ アスケート・ペアの元日本代表、高橋成美さんがゲスト解説で出演すると発表した。ミラノ・コルティナ五輪ではペア金メダルを獲得した三浦璃来木原龍一組（木下グループ）の中継解説で話題となった高橋さん。どんなコメントが飛び出すだろうか。中日のゲスト解説を務める高橋さ